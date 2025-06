Viabilità a Firenze: come cambiano i percorsi durante i lavori su via Bolognese

Firenze, 10 giugno 2025 – Prendono il via questa sera i nuovi interventi di Publiacqua lungo via Bolognese, suddivisi in tre fasi che comporteranno la chiusura di tratti stradali fino al 10 settembre. Una sospensione dei lavori si renderà necessaria tra il 19 e il 22 giugno, in concomitanza con il Gran Premio di motociclismo al Mugello, per ragioni di sicurezza.

Secondo quanto comunicato da Palazzo Vecchio, dalle 21 di stasera, la circolazione sarà interrotta all'altezza del cantiere tra via di Careggi e via Salviati, sebbene quest'ultima resterà accessibile. Saranno esonerati dal divieto i veicoli di soccorso e delle forze dell'ordine. Gli automezzi che giungono da via Bolognese Nuova dovranno svoltare a sinistra all'incrocio con via Salviati. In aggiunta, saranno in vigore divieti di sosta. Alla medesima altezza, in vicolo del Cionfo, entrerà in vigore un restringimento di carreggiata, imponendo la svolta a sinistra per chi entra in città.

Analogamente, i veicoli che escono da Firenze troveranno una carreggiata ristretta in via Salviati, all'incrocio con via Bolognese, con l'obbligo, per chi proviene da via Faentina, di svoltare a destra. Questi provvedimenti rimarranno validi fino alle ore 24 del 19 giugno, data a partire dalla quale, fino al 22 giugno, i lavori verranno interrotti per il Gran Premio. Ripartiranno alle 6 del 23 giugno, protraendosi fino alle 24 del 7 luglio, seguendo le stesse modalità precedenti. Il successivo intervento, dal 7 al 13 luglio, interesserà via Salviati, mentre dal 13 luglio al 10 settembre sarà completamente chiuso il tratto fra via Salviati e La Lastra.