Lavori su via Bolognese, giorno X. Da oggi strada chiusa per un mese

Da stasera Firenze e Mugello saranno più lontani. Scatta infatti oggi la nuova fase dei lavori su via Bolognese, uno degli assi viari principali per la città e per i Mugellani. Fino al 7 luglio il cantiere sarà tra vicolo del Cionfo e via Salviati e si inizierà alle 21, con le opere preliminari di cantierizzazione. Circa un mese di totale chiusura, salvo una riapertura straordinaria, dal 20 al 22 giugno in occasione del MotoGP all’autodromo del Mugello. Per raggiungere Firenze dal Mugello, la strada SR 302 sarà di fatto l’unico accesso, a meno che non si preferisca allungare ancor più il percorso e passare dalla SS 67 verso Pontassieve, oppure entrare in A1 a Barberino o a Firenzuola-Mugello. Si giungerà così attraverso via Faentina in piazza delle Cure a Firenze. Oppure si potrà percorrere la Bolognese e poi all’altezza di via Salviati imboccare la lunga discesa e dirigersi verso la Faentina. Che ancora è gravata da diversi semafori, compreso quello a La Brocchi, nel comune di Borgo San Lorenzo, che regola il traffico a senso unico alternato in attesa che sia ricostruito e riaperto il ponte, un cantiere ormai infinito. Così come ci sono semafori e sensi alternati a Faltona e a Polcanto.

L’aumento del traffico non mancherà dunque di creare problemi e attese ancor più lunghe. Da qui la preoccupazione non solo per chi deve andare al lavoro ogni giorno, ma anche per i flussi turistici, di chi pernotta in Mugello e deve raggiungere la città.

Altro problema notevole riguarderà i collegamenti con gli ospedali di Careggi: il percorso abituale, e più rapido non sarà più accessibile, e si dovrà arrivare a Firenze per poi dirigersi a Careggi. In uscita da Firenze si potrà seguire il percorso via Cosimo il Vecchio, via di Careggi, via dei Massoni entrando poi sulla Bolognese, ed anche dalle Cure e dalla Faentina risalire alla Bolognese da via Salviati. I lavori proseguiranno anche per tutto luglio e tutto agosto. E per agosto la situazione sarà ancor più drammatica, perché Mugello e Firenze non saranno collegati neppure dalla ferrovia. Dal 2 agosto al 7 settembre infatti nessun treno correrà tra Firenze e Borgo San Lorenzo, causa lavori programmati alla linea.