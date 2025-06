Firenze e il caos traffico, l’assessore: “Lavori strategici, impegno continuo per ridurre i disagi”

Firenze, 11 giugno 2025 – Un mercoledì 11 giugno difficile per il traffico, “ma l’amministrazione si impegna per ridurre al massimo l’impatto di intervento strategici per la città”. Lo dice l’assessore alla Mobilità, Viabilità, Tramvia e Polizia Municipale del Comune di Firenze Andrea Giorgio. Commentando la giornata dice: “Siamo dispiaciuti per i disagi legati al nuovo cantiere di Publiacqua in via Bolognese e siamo al lavoro insieme alle altre amministrazioni per mitigare l’impatto di un intervento che però è strategico”.

L’assessore spiega la situazione e quali interventi sono iniziati: “Nella giornata dell’11 giugno è cominciata la nuova fase dei lavori su via Bolognese legata al cambio delle tubazioni di Publiacqua. Si tratta delle ultime tranche di un intervento molto importante per la sostituzione e rinnovo della rete idrica finanziato con i fondi Pnrr. Un progetto strategico che consentirà di ridurre sia gli sprechi di acqua sia i continui interventi di urgenza in via Bolognese per perdite e rotture delle tubazioni che negli anni hanno provocato frequenti interruzioni della viabilità e chiusure. Sicuramente si tratta di un intervento molto impattante e con un termine dei cantieri non dilazionabile e obbligato dal tipo di finanziamento”.

Giorgio rivendica la pianificazione svolta dal Comune: “Grazie alla programmazione che abbiamo messo in campo siamo riusciti a pianificare e a concentrare, sia l’anno scorso che quest’anno, i lavori più pesanti nel periodo estivo, dopo la fine dell’anno scolastico e con un traffico minore – aggiunge l’assessore Giorgio – . Abbiamo chiesto a Publiacqua uno sforzo per ridurre i tempi della cantierizzazione. È prevista una organizzazione delle lavorazioni su due turni protraendosi fino alle ore notturne. Nei fine settimana saranno realizzate tutte quelle opere che non prevedono presenza diretta di operativi sul cantiere o lavori evidenti ma opere che interesseranno i tratti di tubazione già posati come collaudo, sanificazione o altri”.

Intanto il lavoro di coordinamento va avanti: “Insieme alla Città Metropolitana abbiamo lavorato e stiamo lavorando per coordinare i provvedimenti di traffico, i servizi sostitutivi e tutto quello che serve per ridurre l’impatto di lavori importanti che riguardano più comuni su una direttrice che sconta già problematiche gravi rispetto alla ferrovia Faentina consapevoli - assieme alle altre amministrazioni coinvolte - dei disagi creati. Per quanto riguarda il rapporto con gli abitanti della zona – continua l’assessore Giorgio - c’è un confronto permanente con i residenti anche attraverso una chat che coinvolge, tra gli altri, Publiacqua, la Polizia Municipale, i due Quartieri interessati e la Giunta”.