Strade chiuse Tour de France, tutti i provvedimenti di viabilità a Firenze

Firenze, 22 giugno 2024 - Messe a punto tutte le modifiche a mobilità, sosta e trasporti pubblici a Firenze per la partenza del Tour de France, la 'Grand Depart' del 29 giugno: sul sito web del Comune sono a disposizione le mappe interattive per ogni giornata dal 25 al 30 giugno, con le informazioni relative a eventuali modifiche per ogni singola strada.

E' stato inoltre potenziato il Contact Center 055055 gestito da Firenze Smart per rispondere alle richieste dei cittadini. Sul sito di Autolinee Toscane www.at-bus.it sono a disposizione le informazioni sulle modifiche del Tpl. Per consentire l’allestimento dell’area dedicata all’accoglienza delle squadre e alle iniziative connesse è stata disposta una serie di provvedimenti: prima di tutto divieti di sosta e transito venerdì e sabato sulla viabilità interna al parco delle Cascine e sul ponte del Barco.

In dettaglio i divieti di sosta sul percorso di gara (dettagli nel paragrafo dedicato ai provvedimenti del 29 giugno) scatteranno alla mezzanotte tra il 27 e il 28 giugno; previsti divieti di sosta anche in piazza Vittorio Veneto (area lato Cascine eccetto corsia per trasporti eccezionali e corsia riservata in direzione Corso Italia) e all’interno del Parco: piazzale delle Cascine, via delle Cascine (tra via Paisiello e piazzale delle Cascine), viale del Quercione, viale della Tinaia, piazzale Kennedy, viale Lincoln, viale della Catena, viale del Galoppo, viale Shelley, vialetto del Narciso, viale Washington, viale del Pegaso, viale dell’Aeronautica, via del Barco, via dei Vespucci, viale del Visarno (tra via delle Cascine e piazzale Jefferson), viale dell’Indiano.

Il Tour de France arriva a Firenze

Dalle 8.30 del 28 giugno scatteranno i divieti di transito in viale Berio, via del Fosso Macinante, via De Bellegarde de Saint Lary, viale del Visarno (tra via del Fosso Macinante e piazzale Jefferson e tra piazzale Jefferson e via delle Cascine), viale degli Olmi, via delle Cascine (tra via Paisiello e piazzale delle Cascine), piazza Vittorio Veneto (area lato Parco delle Cascine direttrice trasporti eccezionali e corsia riservata verso Corso Italia), piazzale delle Cascine, viale dell’Indiano, viale del Quercione, viale della Tinaia, piazzale Kennedy, viale Lincoln, viale della Catena, viale del Galoppo, viale Shelley, vialetto del Narciso, viale Washington, viale del Pegaso, viale dell’Aeronautica, via del Barco (tra via dei Vespucci a viale Pegaso). In viale Lincoln il transito delle biciclette sarà consentito esclusivamente sul vialetto sterrato lato fiume insieme ai pedoni.

In occasione della presentazione delle squadre, in programma il 27 giugno, ci sono diversi provvedimenti. Per consentire il trasferimento dei ciclisti con i bus saranno istituiti divieti di sosta dalle 20 del 26 alle 18 del 27 giugno in via Visconti Venosta (da via Vittorio Emanuele Orlando a via Bonomi), via della Chimera (area di parcheggio stazione ferroviaria Rovezzano), via dell’Agnolo (da via Verdi per 20 metri in direzione di via dei Pepi), piazza Salvemini (corsia di scorrimento da via Fiesolana a via dell’Oriuolo), via dell’Oriuolo (da piazza Salvemini a Volta di San Piero), via dell’Oriuolo (da via Portinari a piazza Duomo), via del Proconsolo (da piazza Duomo per 20 metri in direzione di Borgo Albizi).

Al termine delle attività in Palazzo Vecchio, intorno alle 18, i ciclisti pedaleranno fino a piazzale Michelangelo dove è in programma (dalle 17) una festa ad accesso libero su questo itinerario: piazza della Signoria (da Palazzo Vecchio uscita Arengario), via dei Gondi, via dei Leoni, piazza del Grano, via dei Castellani, piazza dei Giudici, lungarno Generale Diaz, Ponte alle Grazie, lungarno Serristori, piazza Poggi, rampe di piazza Poggi, via dei Bastioni, viale Poggi, piazzale Michelangelo. L’intero percorso sarà chiuso al traffico. Per consentire il passaggio degli atleti sarà istituita una serie di provvedimenti (divieti di sosta prima e successivamente di transito).

Si inizia con i divieti di sosta che saranno istituiti alle 20 del 26 e rimarranno in vigore fino alle 21 del 27 giugno. Ecco le strade interessate: via della Ninna, piazzale degli Uffizi, piazza della Signoria, via dei Gondi, piazza di San Firenze, via del Proconsolo (tra via Ghibellina e piazza San Firenze), via dei Leoni, piazza del Grano, via dei Castellani, piazza dei Giudici (sia sulla direttrice via dei Castellani-lungarno Diaz che sull’area di sosta tranne veicoli Carabinieri), lungarno Diaz, Ponte alle Grazie, lungarno Serristori, piazza Poggi, lungarno Cellini (tratto via della Fornace-piazza Poggi eccetto veicoli della Protezione Civile), via dei Bastioni (tratto dal numero civico 54 verso via dell’Erta Canina), viale Poggi, piazzale Galileo, viale Galileo. Divieto di sosta anche in viale Michelangiolo (tratto San Miniato al Monte-piazzale Michelangelo compresa area interna di parcheggio antistante il numero civico 80) e via Gian Paolo Orsini (lato numeri civici dispari tra 12/7r e 97 con deroga per i bus del Tpl urbano). Previsti ulteriori divieti di sosta da oggi al 29 giugno in piazza Poggi (nel parcheggio adiacente a Porta San Niccolò lato lungarno). Dalle 14 scatteranno i divieti di transito sul percorso e sulle strade afferenti (deroga per i titolari di passi carrabili o in sosta sulle stesse strade). Saranno istituiti anche provvedimenti propedeutici alla chiusura, ovvero: sensi unici in via del Parlagio (da via Vinegia verso via del Corno), via Vinegia (da via Malagotti verso via del Perlagio), via dei Renai (da piazza dei Mozzi verso via Monicelli). Termine previsto alle 21.

In riferimento alla Grand Depart del 29 giugno intorno alle alle 10 la carovana partirà dalle Cascine, seguita a mezzogiorno dai ciclisti. Raggiungeranno il centro passando dai lungarni, sotto al Duomo e in via Calzaiuoli, fino a piazza Signoria dove davanti a Palazzo Vecchio sarà dato il via istituzionale; da qui Por Santa Maria, Ponte Vecchio (solo i ciclisti), Palazzo Pitti, infine la salita a piazzale Michelangelo e la discesa verso Gavinana per un omaggio a Gino Bartali. A Bagno a Ripoli, in corrispondenza del Viola Park, ci sarà lo start della gara con l’inizio della tappa competitiva fino a Rimini, che attraverserà sei comuni della Città Metropolitana di Firenze (Pontassieve, Pelago, Rufina, Dicomano e San Godenzo oltre a Bagno a Ripoli) prima di scollinare in Emilia Romagna. Il tutto dovrebbe concludersi nell’arco di due ore.

Per consentire il passaggio degli atleti sarà istituita una serie di provvedimenti (divieti di sosta prima e successivamente di transito). In dettaglio i divieti di sosta scatteranno alle 20 di venerdì 28 giugno (fino alle 14 di sabato) sul percorso, ovvero piazzale delle Cascine (partenza dal Village)-viale degli Olmi-piazzale Jefferson-viale del Visarno-via del Fosso Macinante-via De Bellegarde De Saint Lary-via Luciano Berio-piazza Vittorio Veneto-viale Fratelli Rosselli (controviale lato numeri civici pari)-piazzale di Porta al Prato-Il Prato-via Curtatone-lungarno Vespucci-piazza Goldoni-via della Vigna Nuova-via degli Strozzi-via dei Vecchietti-piazza di Santa Maria Maggiore-via dei Cerretani-piazza di San Giovanni-piazza del Duomo-via dei Calzaiuoli-piazza della Signoria-via Vacchereccia-via Por Santa Maria (deviazione esclusi corridori e moto su piazza del Pesce e lungarni Archibusieri-Anna Maria Luisa de’ Medici-piazza dei Giudici-lungarno Diaz-Ponte alle Grazie-lungarno Torrigiani-via dei Bardi per riprendere il percorso della corsa all’uscita di Ponte Vecchio)-Ponte Vecchio-via dei Guicciardini-piazza dei Pitti-piazza San Felice-via Romana-piazza della Calza-piazzale di Porta Romana-viale Machiavelli-piazzale Galileo-viale Galileo-piazzale Michelangelo-viale Michelangelo-via Marsuppini-via Salutati-piazza Gavinana-viale Giannotti-viale Europa-piazza Nencini-viale Europa dopo di che l’itinerario esce dal territorio comunale.