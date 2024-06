Guida al Tour a Firenze: giorno per giorno, luogo per luogo, cosa vedere

Firenze, 21 giugno 2024 – Con la presentazione, a cura di Comune e Regione, delle iniziative che animeranno Firenze nei giorni del Tour de France parte ufficialmente il conto alla rovescia per l’appuntamento storico, che sarà ricordato negli annali.

La Grande Boucle ha scelto il capoluogo toscano per la partenza del 2024. Quasi 3500 chilometri quelli che i corridori percorreranno. Ma il via e la presentazione saranno tutti fiorentini, per giornate indimenticabili per gli appassionati delle due ruote. Ma ecco giorno per giorno, luogo per luogo, cosa accadrà.

Giovedì 27 giugno

Dal 27 al 29 giugno

Sabato 29 giugno

I luoghi: Nuovo Teatro dell’Opera

Parco delle Cascine

Cenni storici

E’ il giorno della presentazione delle 22 squadre, composte da 8 ciclisti ciascuna per un totale di 176 atleti, con diretta in mondovisione. A partire dalle 18 i ciclisti pedaleranno da Palazzo Vecchio per raggiungere piazzale Michelangelo, dove sono in programma spettacoli, musica e animazione già dalle 17. Sul palco allestito al piazzale la cerimonia di presentazione sarà una festa aperta a tutti – cittadini di Firenze e appassionati di tutto il mondo - e verrà trasmessa in diretta tv internazionale.

Il Tour de France parte da Firenze sabato 29 giugno. Ma saranno tante le manifestazioni collaterali da non perdere

Dal 27 al 29 giugno piazza Santa Croce si trasformerà in un vivace Fan Park gratuito e aperto a tutti che offrirà un'ampia gamma di attività per grandi e piccini, con animazioni, giochi, gadget e spazi dedicati al food - orari di apertura: 27 giugno dalle 14 alle 21, 28 giugno dalle 11 alle 21, 29 giugno dalle 11 alle 18.

Tour de France Firenze, il percorso verso Rimini

Sabato 29 giugno ci sarà la partenza ufficiale. La carovana partirà dal Villaggio alle Cascine (area attrezzata per le squadre in attesa della partenza), all'incirca intorno alle 12, in modalità non competitiva e si dirigerà verso piazza della Signoria, dove si fermerà per uno start istituzionale. Proseguirà passando da via Vacchereccia, Por Santa Maria, Ponte Vecchio, Palazzo Pitti verso piazzale Michelangelo per poi scendere verso Gavinana per un omaggio a Gino Bartali. A Bagno a Ripoli, in corrispondenza del Viola Park, ci sarà lo start della prima tappa competitiva che giungerà a Rimini dopo 206 km, attraversando sei comuni della Città Metropolitana di Firenze (Pontassieve, Pelago, Rufina, Dicomano e San Godenzo oltre a Bagno a Ripoli) prima di scollinare in Emilia-Romagna.

Tour de France 2024, il percorso di sabato 29 giugno a Firenze

Il Nuovo Teatro dell’Opera sarà Press center dell’evento, sede operativa, centro accoglienza e sala stampa. Sono centinaia i giornalisti accreditati a un evento che è mondiale e che ogni anno calamita l’attenzione di milioni di sportivi in tutto il mondo.

Il Parco delle Cascine diventerà Villaggio di Partenza, ovvero area con stand promozionali per invitati e accoglienza delle squadre in attesa della partenza – accesso per autorizzati. Nei giorni della partenza del Tour de France a Firenze saranno allestiti anche luoghi con la finalità di incoraggiare cittadini e visitatori all’uso della bici nella vita quotidiana, con un’attenzione particolare ai bambini. Tra le varie attività proposte “Savoir Rouler à vélo” (Saper andare in bici), consigli per la riparazione della bici e nozioni di sicurezza stradale.

L’approdo nel nostro Paese del Grand Dèpart coincide anche con il centenario della prima vittoria italiana alla Grand Boucle, quella di Ottavio Bottecchia nel 1924. Da quell’anno in un secolo le vittorie italiane al Tour de France sono state dieci (Ottavio Bottecchia 1924 e 1925, Gino Bartali 1938 e 1948, Fausto Coppi 1949 e 1952, Gastone Nencini 1960, Felice Gimondi 1965, Marco Pantani 1998, Vincenzo Nibali 2014), tre delle quali di ciclisti della provincia di Firenze, ovvero un’edizione per Gastone Nencini e due per Gino Bartali. Proprio a Gino Bartali, al quale anche i francesi riconoscono l’impresa di aver vinto il Tour prima e dopo la seconda guerra mondiale, sarà dedicata la prima tappa del Tour de France 2024.