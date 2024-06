Dove e quando passa il Tour de France a Firenze: partenza, orari, mappa e percorso verso Rimini

Firenze, 17 giugno 2024 – Adesso manca veramente poco. Il Tour de France 2024 sta per iniziare. Per la prima volta la prestigiosa corsa ciclistica partirà dall’Italia. Sabato 29 giugno la Grand Départ avverrà a Firenze. La prima tappa si snoda proprio da Firenze, e attraversando il cuore della Toscana e l’Appennino tosco-emiliano, arriverà fino a Rimini.

Date orari

Il percorso a Firenze

Orari, mappa e percorso verso Rimini

Giovedì 27 giugno, la presentazione delle squadre interesserà vari luoghi del centro di Firenze. L’evento si svolge dalle 18:30 alle 20. Partenza dei ciclisti da Palazzo Vecchio. Poi l’attraversamento di Lungarno Generale Diaz, Ponte alle Grazie, Lungarno Serristori, Piazza Giuseppe Poggi, Viale Giuseppe Poggi, fino al Piazzale Michelangelo.

Sabato 29 giugno, la partenza. I ciclisti partiranno dal Villaggio delle Cascine, intorno alle ore 12, in modalità non competitiva e raggiungeranno piazza Signoria dove si fermeranno per uno start istituzionale.

Questo il percorso dei ciclisti del Tour de France a Firenze sabato 29 giugno:

Tour de France 2024, il percorso di sabato 29 giugno a Firenze

Village - piazzale delle cascine - viale degli Olmi - piazzale Thomas Jefferson - viale del Visarno - via del Fosso Macinante - via Luciano Berio - piazza Vittorio Veneto - viale Fratelli Rosselli - piazzale di Porta al Prato - Il Prato - via Curtatone - lungarno Amerigo Vespucci - piazzale Carlo Goldoni - via della Vigna Nuova - piazza di San Giovanni - piazza del Duomo - via dei Calzaiuoli - piazza della Signoria (Start istituzionale) - via Vacchereccia - va Por Santa Maria - Ponte Vecchio - via dei Guicciardini - piazza dei Pitti - piazza di San Felice - via Romana - piazza della Calza - piazzale di Porta Romana - viale Niccolò Machiavelli - piazzale Galileo - viale Galileo - piazzale Michelangelo - viale Michelangelo - via Carlo Marsuppini - via Coluccio Salutati - piazza Gavinana - viale Donato Giannotti - viale Europa - piazza Gastone Nencini - viale Europa - viale del Pian di Ripoli - Bagno a Ripoli (Start ufficiale).

Dopo aver attraversato la città, la partenza ufficiale della prima tappa che porterà i corridori in 206 chilometri a Rimini è prevista al Viola Park di Bagno a Ripoli alle ore 12:40.

Tour de France Firenze, il percorso verso Rimini

Di seguito gli orari, la mappa e il percorso verso Rimini. Nota: tra parentesi gli orari indicativi previsti in base alla velocità dei ciclisti.

- Viola Park, Bagno a Ripoli (ore 12:40)

- Candeli (ore 12:41)

- Vallina (ore 12:44 – 12:45)

- Pontassieve, SP34-VC-SS67 (ore 12:53 – 12:55)

- SS67 Stentatoio (ore 13:00 – 13:03)

- Masseto (ore 13:04 – 13:07)

- Rufina (ore 13:05 – 13:08)

- Scopeti (ore 13:11 – 13:14)

- Casini (ore 13:14 – 13:18)

- Contea (ore 13:16 – 13:20)

- San Biagio (ore 13:18 – 13:22)

- Dicomano (ore 13:20 – 13:24)

- Vicolagna (ore 13:24 – 13:28)

- Carbonile (ore 13:26 – 13:31)

- San Bavello (ore 13:29 – 13:34)

- San Godenzo (ore 13:36 – 13:41)

- Cavallino (ore 13:43 – 13:49)

- Carrefour Ss67-Sp9Ter (ore 13:44 – 13:50)

- Valico Tre Faggi (ore 13:51 – 13:58)