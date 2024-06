Delegazione del Tour de France ricevuta da Papa Francesco

Firenze, 22 giugno 2024 - Papa Francesco ha ricevuto in Vaticano in udienza la delegazione del Tour de France, la corsa che partirà da Firenze e dall'Italia per la prima volta nella storia. Il sindaco uscente di Firenze Dario Nardella e il direttore del Tour, Christian Prudhomme, hanno guidato una rappresentanza degli enti istituzionali del comitato promotore: Città metropolitana di Firenze, Regione Emilia Romagna, Regione Piemonte. Presente anche l'ex campione di ciclismo e attuale direttore del comitato promotore Davide Cassani. Gli altri membri della delegazione sono l’assessore allo sport Cosimo Guccione, il delegato allo sport della Città metropolitana Nicola Armentano e il responsabile organizzativo di Firenze Jacopo Vicini.

"Il Papa è stato come sempre attento e vivace, ci ha esortato a sostenere lo sport in tutte le sue forme anche come forma di promozione della salute - dichiara Nardella in una nota -. Durante la conversazione ci siamo anche soffermati sull'importanza dello sport per i giovani, che senza questa attività rischiano di perdersi. Ho apprezzato moltissimo la curiosità e l'attenzione del Papa verso questa grande manifestazione internazionale e verso il ruolo sociale dello sport. Chiudere il mio mandato con questa udienza e con le celebrazioni del patrono San Giovanni Battista è il dono più grande che ho ricevuto e che mi rende ancora una volta fiero della mia città e pieno di emozione".