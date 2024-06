Grand Départ, ci siamo. Si alza il velo sui team. Ventidue squadre e 176 atleti in città

Firenze si appresta a vivere una grande festa nel segno dello sport. Per la prima volta nella sua storia secolare, il Tour de France avrà inizio dall’Italia, con tre tappe iniziali che si snoderanno attraverso la Toscana, l’Emilia Romagna e il Piemonte. E proprio a Firenze è fissato il Grand Départ (grande partenza) per sabato 29 giugno. La partenza del Tour de France è in programma sabato 29 giugno 2024 con il via della prima tappa Firenze - Rimini di 206 km, mentre due giorni prima, giovedì 27 giugno, si tiene la presentazione delle squadre, 22 formazioni internazionali con 8 ciclisti ciascuna, per 176 atleti complessivi. Due giorni prima dello start del Tour de France, da metà pomeriggio di giovedì 27 giugno 2024 prenderà il via la presentazione delle 22 squadre, composte da 8 ciclisti ciascuna per un totale di 176 atleti, con diretta in mondovisione.

A partire dalle 18 i ciclisti pedaleranno da Palazzo Vecchio per raggiungere piazzale Michelangelo, dove sono in programma spettacoli, musica e animazione già dalle 17. Sul palco allestito al piazzale la cerimonia di presentazione sarà una festa aperta a tutti – cittadini di Firenze e appassionati di tutto il mondo - e verrà trasmessa in diretta tv internazionale.

Sabato 29 giugno ci sarà la partenza ufficiale. La carovana partirà dal Villaggio alle Cascine (area attrezzata per le squadre in attesa della partenza), all’incirca intorno alle 12, in modalità non competitiva e si dirigerà verso piazza della Signoria, dove si fermerà per uno start istituzionale. Proseguirà passando da Via Vacchereccia, Por Santa Maria, Ponte Vecchio, Palazzo Pitti verso piazzale Michelangelo per poi scendere verso Gavinana per un omaggio a Gino Bartali.A Bagno a Ripoli, in corrispondenza del Viola Park, ci sarà lo start della prima tappa competitiva che giungerà a Rimini dopo 206 km, attraversando sei comuni della Città Metropolitana di Firenze (Pontassieve, Pelago, Rufina, Dicomano e San Godenzo oltre a Bagno a Ripoli) prima di scollinare in Emilia-Romagna. Dal 27 al 29 giugno piazza Santa Croce si trasformerà in un vivace Fan Park gratuito e aperto a tutti che offrirà un’ampia gamma di attività per grandi e piccini, con animazioni, giochi, gadget e spazi dedicati al food - orari di apertura: 27 giugno dalle 14 alle 21, 28 giugno dalle 11 alle 21, 29 giugno dalle 11 alle 18.

Molti altri i luoghi del Grand Dèpart dislocati per la città, per accogliere al meglio atleti, squadre, addetti ai lavori, stampa e appassionati di ciclismo di tutto il mondo. Il Nuovo Teatro dell’Opera sarà Press center dell’evento, sede operativa, centro accoglienza e sala stampa. Non mancheranno iniziative per avvicinare i più piccini alle due ruote. Mercoledì 26 giugno, nella stessa giornata dell’inaugurazione del Press Center al Nuovo Teatro dell’Opera, è organizzata anche una conferenza stampa con i protagonisti del Tour de France riservata ai bambini.