Giardino dell’Iris tra nuove varietà e spazi più ampi: meraviglia al Piazzale Michelangelo

Firenze, 3 maggio 2025 - Più spazio per il Giardino dell'Iris di Firenze: grazie al Comune infatti, l'area ha ottenuto una fascia di terra, circa 3.500 metri quadrati da trasformare in aiuole e nuovi spazi didattici, che fino a pochi anni fa faceva parte di un campeggio.

Il progetto, si spiega in una nota, sarà realizzato con il contributo triennale concesso dalla Fondazione Cr Firenze alla Società italiana dell'Iris, che gestisce il Giardino, dove sono presenti oltre 3mila varietà di iris. «Un passo importante, anzi vitale - sottolinea in una nota il presidente della Società, Vincenzo Corti -. Con il Concorso internazionale 'Premio Firenze’, il Giardino si arricchisce ogni anno di una media di 100 varietà da mettere a dimora e da far gareggiare dopo tre anni di coltivazione in giardino. Inoltre, spesso riceviamo e accogliamo con piacere donazioni di iris provenienti da ibridatori di tutto il mondo – aggiunge il presidente della Società, Vincenzo Corti - Per fare alcuni esempi recenti: la donazione di una cinquantina di piante dall'ibridatore francese Bernard La Porte; una preziosa raccolta di iris storiche donataci dai nuovi proprietari del Castello di Porciano in Casentino e appartenuta a Flaminia Goretti Specht, una delle fondatrici del Giardino fiorentino. E ancora, dagli Stati Uniti, la donazione Schneider di iris Arilbred, varietà che mancava nel nostro giardino: si tratta di iris ibride, frutto dell'incrocio tra le Aril originarie del Medio Oriente e le più comuni iris barbate».

Come da tradizione, il Giardino dell’Iris di Firenze ha riaperto le sue porte il 25 aprile, offrendo ai visitatori la possibilità di ammirare le straordinarie fioriture di questa pianta simbolo della città. Il giardino botanico, situato a ridosso del piazzale Michelangelo e affacciato su una delle viste più suggestive di Firenze, sarà aperto fino al 20 maggio, ogni giorno dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30). L’ingresso è gratuito, con offerta libera. La novità di quest’anno è proprio l’ampliamento del giardino. Per il presidente della Società italiana dell'Iris, Vincenzo Corti: «L'intervento del Comune di Firenze e della Fondazione Cr Firenze si rivela fondamentale per proseguire nel nostro lavoro di raccolta, coltivazione ed esposizione delle varietà di iris, che oggi superano quota 3mila e rendono questo giardino unico al mondo». «Con l'ampliamento del Giardino dell'Iris - afferma Maria Oliva Scaramuzzi, vicepresidente della Fondazione Cr Firenze - Firenze si riappropria di un altro pezzo della collina del piazzale Michelangelo». Maurizio Costanzo