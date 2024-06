Una navetta verso il Piazzale. Si festeggia la partenza

FIRENZE

I fiorentini avranno modo di manifestare il proprio amore per il ciclismo non solo assistendo al passaggio della prima tappa nelle strade del centro storico, ma anche partecipando alle tante iniziative che accompagnano questa storica partenza. ’Navetta Bartali’, è il servizio straordinario di trasporto fornito da Autolinee toscane, che giovedì 27 giugno permetterà alle persone di raggiungere Piazzale Michelangelo. Lì potranno assistere alla grande festa per la presentazione delle squadre che parteciperanno alla gara.

L’evento avrà libero accesso.

La navetta partirà nel pomeriggio, sarà gratuita e con frequenza ogni 10 minuti dalle 16 alle 21, e hub a Vittorio Veneto e a viale Michelangelo (fronte Flò). Il servizio sarà gratuito e ci saranno addetti ai copolinea. Un modo in più per permettere a tutti gli appassionati del Tour de France di assistere alla corsa a pochi metri dai campioni.

C.O.