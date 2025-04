Walk Zone alla Kids FunRun Il divertimento è per tutte le età

La Maratonina non è solo una competizione per runner esperti, ma una vera celebrazione dello sport per tutte le età. Tra gli eventi più attesi del weekend anche la Kids Fun Run e la Walk Zone, pensati per coinvolgere famiglie, bambini e chi vuole vivere l’atmosfera della manifestazione in modo leggero e divertente. Oggi, alle 15:30, da piazza delle Carceri partirà la Walk Zone: una camminata dinamica per le vie del centro, guidata da un coach tramite cuffie wireless e accompagnata da musica energizzante. Un’esperienza adatta a tutti, perfetta per chi ama muoversi e godersi la città in un clima di allegria e condivisione. Per partecipare è sufficiente iscriversi online sul sito ufficiale dell’evento. Subito dopo, alle 16:15, sarà il momento della Kids Fun Run, la corsa dedicata ai più piccoli che potranno affrontare un breve percorso accompagnati dai genitori. Un’occasione preziosa per avvicinare i bambini allo sport attraverso il gioco, per scoprire che muoversi può essere divertente, sano e coinvolgente.