Prato Half Marathon: via alla 35a edizione una grandissima festa del running per tutti

Finalmente è tutto pronto. Si sta per alzare il sipario sulla 35ª edizione della Prato Half Marathon, che andrà in scena domani, domenica 13 aprile, con partenza alle ore 9:30 dal Castello dell'Imperatore. Il percorso, lungo 21,097 km, è completamente pianeggiante e veloce e si snoda attraverso le vie della città laniera toscana offrendo ai partecipanti l'opportunità di ammirare scorci suggestivi tra arte, storia e modernità. Si tratta di un tracciato adatto sia ai top runner in cerca del personal best sia agli amatori, grazie alle sue curve morbide alternate a rettilinei scorrevoli. L'arrivo è infine previsto nella centralissima Piazza Mercatale, una delle piazze medievali più grandi d'Europa. Anche quest'anno, la manifestazione assegnerà i titoli del Campionato Toscano Individuale FIDAL, con premiazioni per i primi tre classificati di ogni categoria, tra cui troviamo Assoluti, Promesse, Juniores e Master (dai 35 agli over 85), sia maschili che femminili. I primi tre classificati di ogni categoria saliranno sul podio e riceveranno una medaglia, un riconoscimento che rende la manifestazione particolarmente sentita tra gli atleti toscani che si sfideranno per portare a casa un risultato di grande prestigio a livello regionale. Il weekend della gara sarà arricchito da numerose iniziative. Oggi, sabato 12 aprile, in Piazza Santa Maria delle Carceri verrà allestito l'Half Marathon Sport Village, aperto dalle ore 10:00. Qui sarà possibile iscriversi alla gara direttamente negli stand dell'organizzazione e partecipare a diverse attività: gli atleti potranno ritirare i pettorali, ma anche provare prodotti tecnici, partecipare a eventi collaterali e immergersi nell’atmosfera della corsa. Alle 15:30 si terrà la Walk Zone, una camminata dinamica per le vie del centro guidata da un coach tramite cuffie a ritmo di musica. Alle 16:15 spazio, invece, ai più piccoli con la Kids Fun Run, una mini corsa per bambini accompagnati dai genitori. Alle 17:00 ci sarà poi la consegna dei pettorali alla Sindaca di Prato, Ilaria Bugetti, seguita dalla presentazione con gli sbandieratori di Montemurlo e le squadre del Trofeo Denti, organizzato dal Gispi per enfatizzare ancor di più lo sport pratese. A seguire, intorno alle 18:00, è prevista una prova di scarpe ALTRA con aperitivo finale per chiudere la giornata della vigilia. Domani, oltre all'evento principe della Prato Half Marathon, è prevista una mattina caratterizzata da un susseguirsi di emozioni. I primi a partire saranno i Maratonabili, accompagnati dal campione paralimpico di handbike Christian Giagnoni e seguiti dallo start ufficiale della mezza maratona competitiva alle 9:30. In gara saranno presenti podisti da tutta Italia e anche atleti stranieri, oltre ai Pace Maker dell’associazione “Regalami un Sorriso” che guideranno i partecipanti a ritmi prestabiliti. Parallelamente alla gara principale si terranno altri eventi accessibili a tutti: la Prato Family Run di 10,5 km, una camminata aperta anche ai meno allenati; la Walking con Milena Megli, 4 km a passo sostenuto insieme alla campionessa di marcia; e la divertente Fido Running, una corsa di 4 km da vivere col proprio amico a quattro zampe. La Prato Half Marathon è da anni uno degli appuntamenti sportivi più attesi della città: giunta alla 35ª edizione, ha visto crescere la partecipazione e la qualità tecnica degli atleti anno dopo anno. Oggi rappresenta un simbolo della primavera pratese e un’occasione per promuovere valori positivi come l’inclusione, la salute, l’aggregazione e la valorizzazione del territorio. Gli organizzatori, grazie alla collaborazione con il Comune di Prato, enti sportivi, sponsor e volontari, lavorano per offrire un’esperienza curata nei minimi dettagli, dalla logistica ai ristori, dalla sicurezza al supporto tecnico. L’obiettivo è ambizioso: superare quota 1.000 pettorali e colorare le strade della città mettendo in scena una vera festa del running. Manca ormai pochissimo allo start della Prato Half Marathon 2025, che non sarà solo una gara ma un grande evento collettivo adatto a tutti e all’insegna dello sport e della condivisione.