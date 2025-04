Con Milena Megli 4 km "da campioni"

Tra gli eventi più inclusivi e stimolanti della Prato Half Marathon 2025 c’è la “Walking con Milena Megli”, una camminata aperta a tutti in programma domani aprile con partenza da viale Piave alle ore 9:35. Quattro chilometri da percorrere a passo libero insieme a una vera campionessa della marcia, per vivere lo sport a misura di ogni età e livello di allenamento. A guidare il gruppo sarà Milena Megli, leggenda dell’atletica italiana e protagonista di una carriera lunga oltre trent’anni, costellata di successi a livello nazionale e internazionale. Campionessa mondiale master, Milena ha saputo distinguersi nella marcia su pista e su strada, collezionando titoli italiani, record e medaglie in tutta Europa. Dal mezzofondo alla marcia, la sua versatilità l’ha resa una delle atlete più complete e longeve del panorama sportivo italiano. E proprio il suo entusiasmo e la sua dedizione saranno il cuore di questo evento, pensato per unire movimento, socialità e ispirazione.