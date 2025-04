Sport, corsa e cani insieme

Alla Prato Half Marathon 2025 non corrono solo atleti e famiglie: domani, a partire dalle 9:35 da piazza delle Carceri, spazio anche a zampe e guinzagli con la Fido Running, la camminata pensata per tutti gli amanti degli animali che vogliono condividere un momento di sport e divertimento con il proprio cane. Le iscrizioni saranno possibili direttamente presso l’Half Marathon Sport Village in piazza delle Carceri e si riceverà anche la t-shirt ufficiale dell’evento. La Fido Running rappresenta un modo originale per vivere la città. È pensata non come una competizione, ma come una vera e propria passeggiata urbana, dove il protagonista è il legame tra umano e animale, in un contesto festoso e solidale.