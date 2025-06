Le notti al museo: al Gamps si scopre la storia geologica toscana

Storie toscane di squali e di balene. Il museo del Gamps di Badia a Settimno è aperto fino al 27 giugno prossimo con orario 19.30-23.30. Un un evento organizzato dal Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato, con la collaborazione del Cnr-Ifac, e del professor Andrea Barucci.

L’iniziativa ha lo scopo di proporre una serie di visite guidate all’esposizione paleontologica del Gamps per illustrare il ricco patrimonio relativo al Pliocene (5,3-2,5 milioni di anni fa) toscano. Questo include uno scheletro quasi completo di un cetaceo misticete (balenottera) di circa 10 metri, diversi delfini e sirenii, oltre a una ricca collezione di denti di squali fossili, crostacei e conchiglie. I reperti, provenienti da diversi siti fossiliferi della Toscana, rappresentano un utilissimo strumento per far conoscere la storia geologica e biologica del territorio negli ultimi milioni di anni. Essi consentono un’analisi approfondita dei principali eventi che hanno modificato i paleoambienti del Mediterraneo centrale dal Pliocene a oggi, con particolare riferimento a crisi climatiche, estinzioni e ripopolamenti.

La sede del Gamps, di proprietà del Comune di Scandicci, è diventata negli anni un punto di riferimento e di studio sulle antiche creature che popolavano il mare preistorico, ed è proprio grazie all’interesse della nuova amministrazione comunale che questo luogo potrà diventare il primo museo Civico della città di Scandicci. Prenotazioni via Whatsapp al 3382504468.