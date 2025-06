A Firenze corteo contro la guerra il 20 giugno

Firenze, 18 giugno 2025 - Venerdì 20 giugno alle 21 si terrà in piazza Elia Dalla Costa a Firenze un corteo serale contro la guerra. La manifestazione è promossa da Firenze antifascista. Il percorso, si spiega, avrà con partenza e ritorno presso il monumento ai caduti della battaglia di Pian d'Albero, e "intende rimettere al centro una memoria viva: quella della Resistenza, intesa come risposta collettiva e concreta alla violenza della guerra e alla sua logica di potere". Il corteo, si spiega ancora, "nasce come atto di opposizione alla guerra e a chi la alimenta: contro la Nato e il suo ruolo nei conflitti globali, contro il piano di riarmo dell'Unione Europea che sottrae risorse alla spesa sociale, e contro la politica di occupazione e aggressione dello Stato di Israele, che continua a colpire duramente la popolazione palestinese.

Rivendichiamo con forza il diritto del popolo palestinese alla libertà e all'autodeterminazione, dal fiume al mare". “Il monumento ai caduti nella battaglia di Pian d'Albero in piazza Elia Dalla Costa è un simbolo della storia del nostro territorio contro la barbarie della guerra – si legge sul profilo Facebook di Firenze antifascista -. È un simbolo della risposta necessaria quando la guerra ci viene scaricata addosso dalla classe dominante. La Resistenza: l'azione collettiva di chi disertò la chiamata alle armi del fascismo e si organizzò perché la guerra finisse prima e mai più ve ne fossero altre. Oggi quel processo storico rimane ancora incompiuto. Lo scoppio di una nuova guerra mondiale infatti torna ad essere una realtà che sta prendendo forma sotto i nostri occhi. La storia ci sta rimettendo davanti a questo baratro. Abbiamo allora la necessità di moltiplicare gli sforzi perché a livello popolare si manifesti con sempre maggiore forza il rifiuto della guerra e dell'economia di guerra, quella che già produce morte e distruzione, che pesa sui nostri stipendi e fa aumentare il costo delle bollette e del carrello della spesa, che taglia la spesa sociale e aumenta solo quella militare. Venerdì 20 giugno alle ore 21 diamo appuntamento in piazza Elia Dalla Costa per un corteo serale contro la guerra per parta dal monumento ai caduti di Pian d'Albero e lì faccia ritorno. Perché quella non è solo 'storia', ma anche un esempio da cui imparare”.