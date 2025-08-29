Dopo Tip Tap arriva il nuovo servizio Blink. Basta un clic per mettersi in tasca i biglietti

Il bluff di Putin

Lorenzo Castellani
Cronaca
CronacaDopo Tip Tap arriva il nuovo servizio Blink. Basta un clic per mettersi in tasca i biglietti
29 ago 2025
CARLO CASINI
Cronaca
È pensato per famiglie e gruppi e permette di acquistare fino a 10 ticket singoli

Autolinee Toscane ha ideato e lanciato Blink, la nuova piattaforma digitale per rendere più semplice e immediato l’acquisto di biglietti urbani dell’autobus. Tutte le informazioni sono presenti su at-bus.it/blink; basta accedere alla piattaforma, scegliere l’area urbana dove si vuole viaggiare, inserire la mail e pagare con la carta in modalità digitale. Terminato tutto l’iter, si riceverà una mail con un link: prima di partire basta cliccare nel link arrivato per posta elettronica e il biglietto si attiverà.

"Mai come oggi è fondamentale incentivare il trasporto collettivo – spiega Federico Germinario, direttore commerciale di At – Per questo abbiamo scelto di investire in un nuovo prodotto digitale che arricchisce ulteriormente la nostra offerta e semplifica l’acquisto del biglietto singolo. Blink è pensato per famiglie e gruppi, permettendo l’acquisto fino a 10 biglietti singoli. Un sistema pratico e flessibile, che si integra perfettamente con il nostro sistema Tip Tap. Con Blink vogliamo rendere ancora più semplice e intuitivo l’uso dei mezzi pubblici, soprattutto per i turisti".

Blink è stato lanciato a supporto della stagione estiva proprio per agevolare le persone nella gestione dei propri viaggi e nell’organizzazione dei vari itinerari. Per dare massima visibilità a questo servizio, Autolinee Toscane ha dato vita a una campagna di comunicazione capillare su tutto il territorio regionale. Il battage pubblicitario ha interessato i principali punti strategici del turismo intermodale, tra cui pensiline degli autobus, stazioni, in prossimità delle biglietterie, ma anche nelle autostazioni, ed è attiva anche in versione digitale su sito (con una pagina dedicata), app e social.

"Spostarsi in autobus è una scelta sostenibile e incredibilmente pratica: non solo si contribuisce a ridurre l’impatto ambientale, ma si evitano anche le principali seccature del viaggio, come la ricerca di parcheggio nelle zone turistiche, il rischio di multe e lo stress di guidare su strade sconosciute. Ed è proprio per rispondere a queste esigenze, e per facilitare chi desidera vivere la Toscana in piena libertà, che Blink si rivela la soluzione perfetta, ideale per piccoli gruppi di amici o famiglie numerose e ci rende l’unica realtà italiana ad avere così tanti canali e così tante possibilità per comprare titoli di viaggio. Il nostro obiettivo è rendere l’accesso al trasporto pubblico quanto più immediato possibile", conclude Arzachena Leporatti, brand manager di AT.

TurismoTrasporti