Crollo cantiere Firenze, ultime notizie: notte di ricerche per trovare l’ultimo operaio disperso

Notte di ricerche per trovare l'ultimo disperso

Un'altra notte di ricerche. È quella che hanno trascorso vigili del fuoco e soccorritori nel cantiere Esselunga di via Mariti per cercare l'ultimo operaio disperso sotto le macerie. Si lavora senza sosta e con ogni mezzo per la ricerca del corpo che manca ancora all'appello.