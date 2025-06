Guasto sulla linea Alta Velocità, caos alla stazione Santa Maria Novella di Firenze

Firenze, 17 giugno 2025 – Gente in piedi, seduta dove possibile, occhi puntati sui tabelloni. Per fortuna il caldo ha dato un po’ di tregua, ma i disagi sono comunque pesanti. È caos alla stazione Santa Maria Novella di Firenze per il guasto sulla linea Alta Velocità Napoli-Roma. Treni cancellati, maxi ritardi e rallentamenti si registrano su tutta la linea ferroviaria con tempi di percorrenza in alcuni casi molto lunghi.

Un primo guasto, si legge sul sito di Trenitalia, si è verificato intorno alle 05:20 del mattino di oggi, martedì 17 giugno, tra Roma Prenestina e Napoli Afragola. Poi l’aggiornamento alle 09:40: inconveniente tecnico alla linea tra Anagni e Ceccano. A distanza di 10 ore, alle 15, la circolazione era ancora fortemente rallentata. “I treni Alta Velocità – scrive Trenitalia – alcuni dei quali instradati sulla linea convenzionale via Formia o via Cassino, possono subire cancellazioni, limitazioni di percorso e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 100 minuti”.

Caos martedì 17 giugno per un guasto alla linea Alta Velocità Napoli-Roma. Nella foto il tabellone degli orari alla stazione Santa Maria Novella di Firenze

Lungo l’elenco dei treni Alta Velocità direttamente coinvolti e oggetto di provvedimento. Altrettanti quelli con un tempo di percorrenza superiore a 60 minuti.

- Clicca qui per controllare gli aggiornamenti in diretta di Trenitalia;

- Clicca qui per conoscere l’andamento del tuo treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di tuo interesse.