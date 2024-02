Crollo nel cantiere di Firenze, i nomi delle vittime. C’è anche un operaio di 24 anni

Firenze, 17 febbraio 2024 – Sono quattro fin qui i corpi recuperati nel crollo di via Mariti, nel cantiere dove una grossa trave di cemento è venuta giù durante la costruzione della nuova Esselunga travolgendo tutto. Ci sono i nomi delle vittime. Tra loro anche un ragazzo di soli 24 anni.

La diretta dal cantiere

Persone che sono uscite di casa la mattina ma che tragicamente non sono più tornate a casa dai loro cari. Nella giornata di venerdì era stato estratto il corpo di Luigi Coclite, 59 anni, originario dell’Abruzzo ma da anni residente a Collesalvetti, in provincia di Livorno. Lavorava per una ditta di Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa.

T15AH_H

Le altre tre persone, tutte estratte tra la sera di venerdì e la notte tra venerdì e sabato sono Mohamed Toukabri, 54 anni, tunisino; Mohamed El Farhane, 24 anni, marocchino; Taoufik Haidar, 43 anni, marocchino. Lavoravano per le ditte che, tra appalti e subappalti, svolgevano interventi di varia natura nella realizzazione della nuova Esselunga, nel cui complesso sorgeranno anche un parco pubblico e un parcheggio.

Vigili del fuoco nel cantiere (New Press Photo)

Nella mattina di venerdì avevano preso servizio presto, concedendosi prima una colazione nei bar della zona. Erano persone conosciute dagli abitanti del quartiere e adesso li piangono anche i negozianti e gli abitanti della zona che li vedevano entrare nel cantiere al mattino.

I lavori veri e propri nel cantiere della nuova Esselunga erano iniziati nel 2022. A fine 2021 era stato demolito l’edificio dell’ex Panificio Militare, una antica struttura che fino alla fine degli anni Trenta aveva rifornito le caserme cittadine di viveri.