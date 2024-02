Firenze, trave di cemento crollata nel cantiere del supermercato: due operai morti, si cercano dispersi

Firenze, 16 febbraio 2024 – Grave incidente sul lavoro nella mattina di venerdì 16 febbraio al cantiere Esselunga di via Mariti a Firenze. Una trave di cemento è crollata e ha colpito in pieno alcuni operai. In base alle prime informazioni, ci sono due morti e si cercano altre persone disperse.

08:49 Trave crollata su un solaio dove si trovavano gli operai In base alle prime informazioni sulla dinamica dell'incidente, sembra che la trave di cemento sia crollata sul solaio dove si trovavano alcuni operai. Sul luogo dell'evento si cercano alcuni operai dispersi. 08:45 Otto persone coinvolte Il presidente della regione Toscana Eugenio Giani fa sapere sui social che nel crollo risultano 8 persone coinvolte. Sul posto intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze di polizia. 08:40 Due operai morti In base alle prime informazioni ci sono due operai morti. Intervenute quattro ambulanze e la polizia municipale.