Crollo cantiere a Firenze, chi sono gli operai morti in via Mariti

Firenze, 16 febbraio 2024 – E’ un uomo nato nel 1964, originario di Teramo ma residente a Collesalvetti in provincia di Livorno, una delle vittime del crollo del cantiere dell’Esselunga in via Mariti a Firenze. E’ stato uno dei primi ad essere identificato.

Ricoverati a Careggi ci sono invece tre operai di origine rumena, uno di 38, uno di 41 e uno di 51 anni. Sono in gravi condizioni ma nessuno di loro è in pericolo di vita.

Al momento i morti accertati risultano tre, mentre i feriti sono altrettanti. I vigili del fuoco sono alla ricerca di altri due dispersi. Al momento non sappiamo chi siano le altre due persone che risultano sepolte sotto il cemento dopo il crollo.

Le ricerche sono particolarmente difficili. Sono in azione non solo i droni ma anche i cani molecolari. I soccorritori operano in pratica come se si trattasse di un terremoto. Ci sono tonnellate di cemento da rimuovere e il timore è quello che proprio durante le operazioni di rimozione possano crollare altre parti.

In aggiornamento