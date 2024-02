Crollo nel cantiere, le parole di un superstite: “Non ricordo nulla. Sono svenuto”

Firenze, 16 febbraio 2024 – ”Non ricordo nulla. Sono svenuto”. Sono le primissime parole di uno degli operai sopravvissuti dopo il crollo di una trave nel cantiere Esselunga di via Mariti a Firenze.

L’uomo, 51 anni, è ora ricoverato all’ospedale di Careggi in codice giallo, mentre altri due suoi colleghi sono in condizioni critiche giunti in ospedale in codice rosso. Dunque il bilancio attuale della tragedia al cantiere di via Mariti è di un morto e quattro dispersi.

"Abbiamo estratto in vita per il momento tre operai – spiega il dirigente dei vigili del fuoco –. Un quarto operaio invece è deceduto. Al momento stiamo cercando quattro operai che ci vengono segnalati come dispersi. Noi ci muoviamo sulle indicazioni del responsabile di cantiere che dicono che mancano 4 operai all'appello". A chi chiedeva se ci fossero speranze di ritrovare in vita i dispersi, il dirigente dei vigili del fuoco ha risposto: "Stiamo cercando persone in vita, abbiamo tutto il nostro personale giunto anche da altri comandi. I nostri cani stanno fiutando speriamo di poter avere notizie positive, è una situazione molto, molto complicata".