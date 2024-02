Crollo nel cantiere a Firenze, Meloni: “Cordoglio per le vittime”. Giani: “Immagini drammatiche”

Firenze, 16 febbraio 2024 – Il presidente della regione Toscana Eugenio Giani è arrivato nel luogo del gravissimo incidente sul lavoro nel cantiere Esselunga di via Mariti. Per il governatore sono “immagini drammatiche” quelle che si vedono nel cantiere, dove un pilone è crollato su un solaio dove stavano lavorando alcuni operai.

Tante le reazioni di cordoglio. Il sindaco di Firenze Dario Nardella scrive: "Dolore e sgomento per la tragedia al cantiere del nuovo supermercato a Firenze. Seguiamo costantemente la situazione. Esprimo a nome mio e del Comune di Firenze cordoglio per le vittime e ringrazio tutti i soccorritori in azione. In attesa di aggiornamenti sugli altri operai coinvolti".

"A nome mio e del Governo esprimo cordoglio per le vittime del crollo di una trave avvenuto in un cantiere a Firenze. Seguo con apprensione l'evolversi della situazione e ringrazio quanti stanno partecipando alle ricerche dei dispersi e alle operazioni di soccorso dei feriti. Le nostre più sentite condoglianze alle famiglie colpite da questa terribile tragedia”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social.