Firenze, scuolabus con molti bambini a bordo passato di fianco al cantiere nel momento del crollo

Firenze, 16 febbraio 2024 – Un miracolo nella tragedia. Nel momento in cui è crollata la trave di cemento al cantiere del supermercato Esselunga di via Mariti a Firenze, uno scuolabus con molti bambini a bordo stava passando in una strada di fianco.

Lo scuolabus passato di fianco al crollo del cantiere in via Mariti a Firenze

Lo conferma anche il presidente della regione Toscana Eugenio Giani: “È stato un miracolo che nell’incidente la struttura non si sia riversata all’esterno, perché nella strada di fianco stava transitando un pulmino con sopra molti bambini, che sono stati fatti scendere, e portati tutti via di corsa”.