Tragedia di Firenze, Esselunga: “Siamo sconvolti. A disposizione delle autorità”

Firenze, 16 febbraio 2024 – “Siamo sconvolti”. Marina Caprotti, presidente di Esselunga, affida a un comunicato il cordoglio dell’azienda per la tragedia che colpisce Firenze. Dove almeno due operai sono morti in un crollo nel cantiere dove era in costruzione un nuovo supermercato della catena, in via Mariti tra Novoli e Rifredi, in una zona molto popolosa e che attendeva da tempo il risanamento della zona dove sorgerà il grande punto vendita.

“Esprimiamo profondo cordoglio e vicinanza – dice Caprotti – alle famiglie delle vittime del gravissimo incidente di questa mattina nel cantiere di via Mariti a Firenze. Siamo sconvolti per quanto avvenuto”.

Caprotti poi parla del cantiere: “Era affidato in appalto a una società terza e siamo a disposizione delle autorità per contribuire a chiarire la dinamica di quanto accaduto e per qualsiasi esigenza. In segno di lutto nel pomeriggio i negozi Esselunga della città di Firenze verranno chiusi”.