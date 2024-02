Firenze, cosa stavano costruendo gli operai coinvolti nel gravissimo incidente sul lavoro

Firenze, 16 febbraio 2023 – E’ un nuovo supermercato quello che gli operai rimasti coinvolti nel gravissimo incidente sul lavoro di Firenze stavano costruendo. Il cantiere è in via Mariti, tra i centralissimi quartieri di Novoli e Rifredi.

Nell’area un tempo c’era l’edificio del Panificio Militare, una struttura che fu abbandonata e che tale è rimasta per circa cinquant’anni. Poi è partita la riqualificazione con Esselunga che ha deciso lì di aprire un nuovo grande punto vendita.

E proprio questo era in fase di realizzazione quando è caduta l’enorme e pesantissima trave che ha travolto e ucciso tre operai, coinvolgendone altri. Nel cantiere lavorano, a pieno regime, circa duecento persone.

La demolizione della vecchia struttura del Panificio Militare era iniziata a fine 2021, poi era iniziata la realizzazione del supermercato. Il progetto prevede anche la realizzazione di un giardino pubblico e un nuovo parcheggio. Un’opera che cambia il volto del popoloso Quartiere Cinque di Firenze. Il Panificio Militare aveva lavorato per le strutture militari cittadini fornendo i generi di prima necesistà. Poi è stato utilizzato come magazzino e infine dismesso negli anni Settanta. Il progetto prevede in tutto 5200 metri quadri di aree di suolo pubblico divise tra giardino e parcheggio.