L’architettura del cuore influenza lo sviluppo di patologie? Lo studio fiorentino

Firenze, 17 giugno 2025 – È fiorentino uno dei tre progetti italiani che hanno ottenuto oggi l’Advanced Grant del Consiglio Europeo della Ricerca (ERC), finanziamento tra i più prestigiosi dedicato a ricercatori senior e alle loro idee più ambiziose. A guidarlo è Leonardo Sacconi dell’Istituto di fisiologia clinica del Cnr di Firenze, che con il suo gruppo studierà le alterazioni strutturali del cuore legate a diverse patologie. Verranno usati modelli animali molto simili all’anatomia umana: i cuori saranno resi trasparenti e analizzati con tecniche ottiche d’avanguardia per ricostruirne l’architettura interna in 3D. I dati raccolti serviranno a sviluppare un sofisticato modello al computer, per capire come i cambiamenti nella struttura del cuore influenzano il funzionamento dell’organo e lo sviluppo di malattie.

Con il progetto fiorentino, il Consiglio Nazionale delle Ricerche ottiene in tutto tre finanziamenti ERC, su 281 assegnati in Europa per un totale di 721 milioni di euro. A Milano, Vania Broccoli dell’Istituto di neuroscienze del Cnr lavorerà a nuove terapie per il Parkinson, capaci di modificare l’andamento della malattia senza compromettere il sistema immunitario. I test saranno condotti su organoidi cerebrali generati in laboratorio da cellule staminali dei pazienti.

Il terzo progetto premiato è quello coordinato da Miriam Serena Vitiello dell’Istituto di nanoscienze del Cnr di P is a: l’obiettivo è sviluppare una nuova generazione di laser quantistici, con applicazioni che vanno dalla comunicazione e computazione quantistica alla diagnostica medica, dalla sensoristica alla biochimica e alla nanoscopia ottica.