Firenze, il restauro sbarca all’Onu

Firenze, 17 giugno 2025 - Emanuele Amodei, presidente dell’Istituto per l’Arte e il Restauro di Firenze “Palazzo Spinelli”, è stato designato Deputy General Secretary della IASDA (International Alliance for Sustainable Development of Arts) alle Nazioni Unite. L’IASDA è un’alleanza di istituti con sede al Quartier Generale dell’ONU a New York; promuove lo sviluppo sostenibile delle arti secondo i princìpi di apertura, inclusività, innovazione e cooperazione, attuando gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Il progetto, strategico per le nuove forme d’arte e per il settore della conservazione e del restauro, prevede incontri operativi a Parigi, Pechino, Città del Messico e Firenze, che assume così un ruolo centrale nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale mondiale. Intanto, il prossimo 26 giugno, Amodei terrà un discorso all’ONU sull’importanza del restauro quale asset strategico per lo sviluppo dell’umanità: “Sono molto onorato di questa nomina – ha spiegato - perché mi consentirà di portare avanti un progetto strategico che, sin dalla nascita dell’Istituto per l’Arte e il Restauro di Firenze - il 2026 si celebreranno i 50 anni di fondazione -, è stato una delle principali mission da portare avanti a livello globale. Il mio ruolo sarà quello di coordinare le attività degli Istituti membri e di sviluppare iniziative a livello mondiale per la valorizzazione di un settore, quello della conservazione e del restauro, che vede Firenze e Palazzo Spinelli al centro di un movimento di assoluto valore strategico ed umano per le nuove generazioni e per la consapevolezza del nostro patrimonio culturale mondiale”. IASDA lavora infatti per creare un ecosistema artistico globale, favorire la transizione ecologica nei processi creativi e diffondere il sapere tra istituzioni di tutto il mondo. Oltre all’Istituto Palazzo Spinelli, ne fanno attualmente parte l’Accademia dell’Arte e del Disegno della Tsinghua University (Cina), China Global Ballet (Cina), Sotheby’s Institute of Art (USA), The Royal Artistic Circle of Barcelona (Spagna), Cultural Heritage Preservation Association (Messico), Maison des Artists (Francia) e China Poetry, Calligraphy, and Painting Association (Cina). Con questa nomina, Firenze consolida la propria vocazione internazionale nel campo dell’arte e del restauro, diventando hub di riferimento per una rete pronta a innovare, proteggere e tramandare il patrimonio culturale alle generazioni future.