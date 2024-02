Crollo di Firenze, è il giorno del lutto. Indagini senza sosta. Le ipotesi sulla tragedia

Firenze, 17 febbraio 2024 – E’ il giorno del lutto cittadino e toscano per i morti di via Mariti a Firenze, dove una grossa trave del cantiere del nuovo supermercato Esselunga ha ceduto travolgendo otto lavoratori. Per cinque di loro non c’è stato niente da fare. Tre feriti sono stati portati in ospedale e qui sono ricoverati. Segui la diretta

05:00 Lutto cittadino e regionale La Toscana e Firenze si stringono alle famiglie delle vittime con un lutto regionale. Lo ha indetto il presidente della Regione Eugenio Giani, così come Firenze aveva già indetto il lutto cittadino. Proprio oggi il sindaco di Firenze Dario Nardella torna dal viaggio istituzionale in Terra Santa. Il viaggio è stato interrotto proprio per tornare nel capoluogo e seguire da vicino la vicenda. 04:50 Una notte di ricerche Decine di soccorritori hanno lavorato a lungo nel cantiere di via Mariti, anche durante la notte, fino alla mattina. Un lungo lavoro, delicato, per la ricerca dei corpi che mancano ancora all'appello. Polizia Scientifica dentro il cantiere