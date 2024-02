Crollo di Firenze, fiori per le vittime intorno al cantiere

Firenze, 17 febbraio 2024 – Ci sono fiori intorno al cantiere di via Mariti dove è avvenuto il crollo che ha provocato morte e distruzione, con quattro operai morti accertati e un disperso. Fiori che sono stati messi da semplici cittadini in ricordo di chi non c’è più, di chi era uscito la mattina pensando di tornare a casa e che invece non rivedrà mai più i suoi cari.

Crollo di Firenze, la diretta del 17 febbraio

Rose e fiori bianchi sono stati lasciati appoggiati alla rete del cantiere. Qualcuno ha legato altri mazzi di fiori ai pali della luce che stanno intorno al cantiere stesso. Oggi a Firenze è il momento del dolore, con il lutto cittadino proclamato dal Comune a cui si somma poi il lutto regionale proclamato dal presidente Eugenio Giani.

Il sindaco Dario Nardella ha ricevuto a Gerusalemme, poco prima di ripartire d'urgenza per Firenze, la notizia che Figc e Lega Calcio hanno deciso di prevedere un minuto di silenzio all'inizio di tutte le partite di questo fine settimana, per le vittime del grave incidente sul lavoro avvenuto nel capoluogo toscano.

"Ringrazio a nome della città di Firenze - ha detto Nardella – Figc e Lega Calcio per la sensibilità dimostrata. E' importante che in tutti i luoghi, dalle piazze agli stadi, ci si fermi a riflettere su quanto è accaduto, stringendoci nel dolore per le vittime e sensibilizzando l'opinione pubblica e tutte le autorità competenti sull'urgenza della sicurezza sul lavoro".