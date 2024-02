Crollo cantiere a Firenze, minuto di silenzio per le vittime davanti a Palazzo Vecchio

Firenze, 17 febbraio 2024 – Un minuto di silenzio in ricordo delle vittime del crollo nel cantiere Esselunga in via Mariti. È stato tenuto oggi alle 15 davanti a Palazzo Vecchio a Firenze. Presenti tutte le istituzioni, dal sindaco Dario Nardella al cardinale Giuseppe Betori, e tantissimi cittadini. Un applauso è partito dopo il minuto di silenzio, lacrime in piazza della Signoria.

Oggi a Firenze è lutto cittadino per quanto accaduto nella mattina di venerdì 16 febbraio. “Credo che tutta la città sia rimasta molto colpita da questa tragedia. A memoria non ricordo un fatto così grave sul luogo di lavoro nella nostra città. Una città peraltro molto attenta alla questione dei diritti dei lavoratori". Lo ha dichiarato il sindaco di Firenze, Dario Nardella, incontrando i giornalisti dopo il sopralluogo nel cantiere di via Mariti. "Però non basta mai l'attenzione - ha aggiunto il sindaco - Quello in cui si è verificato il crollo è un cantiere privato, e bisogna dire che c'è una grande differenza nella regolazione dei cantieri delle opere pubbliche rispetto a quelli delle opere private. Nonostante ciò anche per le opere pubbliche ci sono tante norme non ancora all'altezza per garantire davvero la sicurezza dei lavoratori".