Crollo nel cantiere a Firenze, lunedì 19 febbraio sciopero del settore privato

Firenze, 17 febbraio 2024 – I sindacati di base hanno proclamato per lunedì 19 febbraio uno sciopero provinciale di 24 ore, che interesserà tutti la lavoratori fiorentini del settore privato. L'astensione dal lavoro è stata indetta per dire basta alle stragi sul lavoro. Oltre allo sciopero, le sigle provinciali di Cobas, Usb, Cobas Sanità Università Ricerca, Cub, Usi e Sicobas Prato e Firenze, organizzano un presidio sotto la prefettura di Firenze, in via Cavour, a partire dalle 10.

La morte dei quattro operai nel cantiere di via Mariti, scrivono i sindacati in una nota, «è una tragedia annunciata, visto che l'azienda committente e la ditta appaltatrice sono le stesse coinvolte negli incidenti in un cantiere a Genova, in un altro supermercato Esselunga». Si tratta «dell'ennesimo sacrificio sull'altare del profitto». I sindacati di base mettono in evidenza anche la «pericolosità del sistema appalti e subappalti» e chiedono una legge che introduca il reato di omicidio sul lavoro.

Un altro sciopero, questa volta nazionale e di due ore, è stato proclamato da Cgil e Uil e dalle loro categorie di edili e metalmeccanici: è previsto per mercoledì 21 febbraio.