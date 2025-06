Una serata del Panathlon aretino dedicata al ricordo, a un anno dalla scomparsa, di Assuero Pieraccini, presidente del Club

Arezzo, 17 giugno 2025 – Lunedì prossimo con inizio alle 20, all'hotel Etrusco, serata del Panathlon aretino dedicata al ricordo, a un anno dalla scomparsa, di Assuero Pieraccini, presidente del Club dal 1998 al 2001 ed ex Governatore dell'Area Toscana. Nell'occasione sarà ospite e verrà premiato l'ex motociclista Luca Scassa, campione italiano Superbike nel 2008 su MV Augusta e di tante altre gare, che attualmente con la sua scuderia, elabora e prepara moto per consentire a piloti disabili di provare l'ebbrezza della competizione in pista. Alla serata parteciperanno anche le figlie di Assuero Pieraccini che porteranno la loro testimonianza su quanto il Panathlon abbia rappresentato per il padre, la grande passione che condivideva con la Giostra del Saracino ed il suo Quartiere, Porta Santo Spirito.