Firenze, 26 febbraio 2020 - Mentre c'è un nuovo caso sospetto di coronavirus a Firenze (un uomo ricoverato a Careggi, amico dell'imprenditore fiorentino risultato positivo) sarebbero stabili le condizioni dell'imprenditore ricoverato all'ospedale di Ponte a Niccheri. Lo si apprende dall'Asl Toscana centro. Stabili anche le condizioni del 49enne di Pescia ricoverato a Pistoia. Il sindaco di Pescia Oreste Giurlani spiega di aver parlato stamani con la famiglia del 49enne che «mi ha contattato dicendomi che l'uomo è tranquillo e che sono in attesa delle ordinanze dell'Asl per quanto riguarda il comportamento da seguire per la quarantena». Per Giurlani, «Pescia sta governando bene la situazione, e stasera contatterò tutti i cittadini attraverso l'alert system per dire che la situazione è sotto controllo. Oggi è previsto un incontro in prefettura a Pistoia per fare il punto della situazione».

Famiglia in quarantena a Ponsacco

Ore 12 - Una famiglia si trova in quarantena a Ponsacco (in provincia di Pisa) dopo essere venuta a contatto con una persona contagiata da coronavirus

PARLA LA MOGLIE DELL'IMPRENDITORE POSITIVO. "FORSE SONO STATA IO A CONTAGIARLO"

NEGATIVO IL FIGLIO DELL'IMPRENDITORE FIORENTINO

© Riproduzione riservata