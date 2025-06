Finale del calcio storico, i provvedimenti di circolazione

Firenze, 21 giugno 2025 – Il 24 giugno in piazza Santa Croce, con inizio alle ore 18, ci sarà la finale del calcio storico tra i Rossi di Santa Maria Novella contro i Verdi di San Giovanni. Come riporta una nota di Palazzo Vecchio questi sono i provvedimenti di circolazione. Per la partita, che inizierà alle 18, dalle 00.00 di martedì 24 saranno in vigore divieti di sosta in via Magliabechi (fino alle 2 del 25 giugno); dalla stessa ora ma fino alle 20 di martedì divieti di sosta anche in via Ghibellina (lato numeri civici pari tra via Michelangiolo Buonarroti e il numero 58R), largo Bargellini e Borgo Santa Croce.

Dalle 8 alle 22 saranno invece in vigore sabato nella fascia oraria 8-20 i divieti di sosta in Corso Tintori, via dei Benci, Borgo dei Greci (tra via dei Bentaccordi a piazza Santa Croce), via Torta (tra via Isole delle Stinche e piazza Santa Croce), via Verdi (tra piazza Santa Croce e via dei Lavatoi), via Giovanni da Verrazzano, via dei Pepi (tra via Ghibellina e piazza Santa Croce), via dell’Anguillara (tra piazza Santa Croce e via dei Bentaccordi), via delle Pinzochere (tra via Ghibellina e largo Bargellini), piazza Santa Croce (corsia di collegamento via dei Benci/via Verdi), lungarno alle Grazie, volta dei Tintori, piazza dei Cavalleggeri. Dalle 11 (fino alle 20) scatteranno i divieti di transito in piazza dei Peruzzi (tra via delle Brache e via dei Benci), Borgo dei Greci (tra via dei Bentaccordi e piazza Santa Croce) e via Torta (tra via Isole delle Stinche e piazza Santa Croce).

Sempre dalle 11 previsti ulteriori provvedimenti: senso unico in via dei Bentaccordi (da via dell’Anguillara verso piazza dei Peruzzi) e in piazza dei Peruzzi (tra via dei Bentaccordi e via delle Brache verso quest’ultima). Sarà inoltre revocata la corsia preferenziale in via dei Benci (da Ponte alle Grazie a Corso Tintori). Per uscire dall’area via dei Rustici-piazza dei Peruzzi disposto l’itinerario piazza dei Peruzzi-via dei Bentaccordi-via dell’Anguillara-via dell’Acqua-via della Vigna Vecchia-via dell’Isole delle Stinche-via Ghibellina.

Altri provvedimenti scatteranno alle 13. Si tratta della chiusura nella zona di piazza Santa Croce (compresa la corsia di collegamento tra via dei Benci e via Verdi), via Magliabechi (tra Borgo Santa Croce e Corso Tintori), Corso Tintori, via dei Benci, Borgo Santa Croce, via dell’Anguillara (tra via dei Bentaccordi e piazza Santa Croce), via Verdi (tra piazza Santa Croce e via dei Lavatoi), via Giovanni da Verrazano (tra piazza Santa Croce e via del Fico), via dei Pepi (tra piazza Santa Croce e via del Fico), largo Bargellini (tra piazza Santa Croce e via delle Pinzochere), Volta dei Tintori, via Malenchini, Volta dei Tintori, piazza dei Cavalleggeri (tra lungarno della Zecca e Corso Tintori), lungarno della Zecca Vecchia (corsia con direzione da via delle Casine piazza dei Cavalleggeri eccetto mezzi di soccorso, corsia con direzione da viale Giovine Italia a via delle Casine eccetto mezzi di polizia e soccorso, veicoli autorizzati Ztl A e B). Termine previsto alle ore 20.

Saranno inoltre replicati i divieti di sosta e di transito legati al passaggio del Corteo della Repubblica Fiorentina. Dalle 8 alle 20 di martedì saranno in vigore divieti di sosta in via dei Banchi, via dei Rondinelli, piazza degli Antinori, via del Proconsolo (lato numeri civici pari tra via dell’Oriuolo al numero civico 22R. Per consentire il passaggio del corteo saranno istituiti divieti di transito temporanei dalle 15 alle 15.30 sull’itinerario piazza di Parte Guelfa-via Pellicceria-via di Porta Rossa-via dei Tornabuoni-via della Spada-via del Sole-piazza Santa Maria Novella; dalle 15.45 alle 17 sull’itinerario piazza Santa Maria Novella-via dei Banchi-via dei Rondinelli-piazza degli Antinori-via dei Tornabuoni-via degli Strozzi-piazza della Repubblica-via degli Speziali-via dei Calzaioli-piazza della Signoria-via della Nonna-via dei Neri-via di Benci-piazza Santa Croce. Dalle 19.20 alle 20 divieti di transito temporan ei anche sul percorso piazza Santa Croce-Borgo dei Greci-via dei Gondi-piazza d ella Signoria-via dei Calzaioli-via Porta Rossa-via Pellicceria-piazza di Parte Guelfa. Inoltre, dalle 16.15 alle 17.15 sarà chiusa la direttrice via dell’Oriuolo (tra piazza Salvemini e via Portinari)-via del Proconsolo (tra piazza del Duomo e via Ghibellina) per la fermata dei bus dei calcianti.