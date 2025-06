Via i bus turisti dal lungarno Pecori Giraldi, da luglio si fermeranno alle Cascine

Firenze, 3 giugno 2025 – Una soluzione attesa da anni. “Abbiamo deciso di togliere i bus turistici dal lungarno Pecori Giraldi. Il punto di 'salita e discesa' dei turisti sarà in piazzale Vittorio Veneto, alle Cascine: i bus dovranno fare percorsi indicati dall'amministrazione per andare a sostare in viale Piombino, vicino a viale Etruria. La nostra intenzione è fare in modo che le Cascine siano sempre più vissute. Nell'area poi c'è il presidio fisso della polizia municipale per cui possiamo controllare che i pullman si fermino soltanto e non sostino". Lo ha dichiarato la sindaca di Firenze Sara Funaro.

Il provvedimento dovrà essere portato in giunta e sarà attivo a inizio luglio. "Con questa soluzione non verrà attraversata tutta la città con un minor impatto sul territorio - ha aggiunto -. Avevamo detto in campagna elettorale che avremmo tolto i bus turistici dal lungarno Pecori Giraldi, avevamo detto che non volevamo che i mezzi attraversassero la città: lo abbiamo fatto, è una promessa mantenuta". "I turisti potranno così frequentare altre zone della città - ha sottolineato -. Lavoreremo in prospettiva anche sui parcheggi. Il senso di questa operazione è duplice: da un lato togliere i mezzi dal lungarno Pecori Giraldi dove la situazione era diventata ingestibile, dall'altro spostarli in una zona dove c'è bisogno di presidio e facendo rivivere le Cascine: è una sperimentazione, vedremo poi come andrà". Nel dettaglio la porzione della piazza lato Cascine, che fino a poco tempo fa ospitava la ruota panoramica, sarà oggetto di una riorganizzazione complessiva della sosta con la realizzazione di 22 di stalli per i bus turistici oltre che di posti per auto, moto e disabili. L'ingresso e l'uscita del bus saranno da viale Fratelli Rosselli subito dopo il sottopasso. L'obiettivo del percorso obbligato è quello di non impattare sui viali interessati dai cantieri (in particolare della tramvia).