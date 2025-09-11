’Aqua. Ventuno giorni con l’acqua alla gola’. Asti alle Giubbe Rosse

Dopo la presentazione al Salone Internazionale del Libro di Torino ’Aqua. Ventuno giorni con l’acqua alla gola’, romanzo d’esordio di Paolo Asti, edito da Sagep, arriva a Firenze. L’appuntamento è per domani alle 19 alle Giubbe Rosse, presentato dall’architetto Gabriella Vetrugno, nell’ambito di Pillole di Design dall’Italia a Washington, l’autore dialogherà con Francesco Maria Del Vigo, autore della prefazione. A moderare l’incontro l’architetto Andrea Maggi e Maby Palmisano presidente del Comites Washington Dc.
Il romanzo, che ha per protagonista Rocco Chigi, nobile della Roma papalina, si dipana in 21 capitoli che scandiscono i 21 giorni, dal 1° al 21 settembre 2013, in cui il romanzo è ambientato. Tra questi, quello del 16 settembre che vede l’incontro del protagonista con Tommaso Pucci, vecchio cronista di nera de La Nazione che, pur in pensione, è in grado di fornire a Chigi alcune informazioni utili alle sue indagini. L’incontro avviene alle Giubbe Rosse dove, con un simpatico siparietto tra i due, si torna a riflettere sulla strage dei Georgofili.