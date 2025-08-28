Tra voce narrante e musica. Il viaggio intimo e universale di Concita De Gregorio e Erica Mou

Un viaggio intimo e universale tracciato dalla voce narrante di Concita De Gregorio e dalle note di Erica Mou. Sabato 30 agosto alle 21.30 appuntamento sul palco di Piazza Querciola a Castelnuovo Magra con lo spettacolo "In mezzo a un milione di rane e farfalle", tratto dall’omonimo libro della scrittrice e giornalista, illustrato da Beatrice Alemagna (Giangiacomo Feltrinelli Editore, 2024), nell’ambito del festival Women. De Gregorio intreccerà la sua voce narrante con la musica di Mou, cantautrice raffinata che con chitarra e voce accompagnerà il pubblico in un percorso straordinario.

Lo spettacolo è un "quaderno degli oggetti smarriti": un racconto poetico e potente che restituisce vita a ciò che sembrava perduto. Persone, luoghi, emozioni e oggetti dimenticati tornano a esistere grazie alla forza evocativa della parola e della musica. Le storie si rincorrono: Tata Carmen che si è iscritta a un corso di danze latine e non torna più, Marco che ha un nuovo amore, l’odore di bucato della casa della nonna, la palma che non c’è più. Tutto ciò che manca può essere richiamato, custodito, evocato e reso di nuovo presente. Dal dialogo tra le parole di Concita De Gregorio e le illustrazioni di Beatrice Alemagna nasce un taccuino speciale, una raccolta di appunti e memorie che diventa un mosaico di emozioni condivise. "Un giorno ho pensato che forse sono tutti ancora lì, quelli che mancano: fermi immobili nel punto preciso in cui li ho visti l’ultima volta - scrive a De Gregorio –. Mi stanno aspettando, devo solo tornare a prenderli. Allora ho cominciato a scrivere un quaderno, una specie di registro... Chi manca oggi? Vale per le persone, per i luoghi, per gli animali, per i sentimenti. Se non sono venuti loro, allora vado io. Questo si può sempre fare: andare a riprendere gli assenti".

Possibilità di cenare al Circolo Arci in piazza Querciola (prenotazioni 335 6683379).