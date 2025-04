Bonus psicologo, in Toscana solo 210 beneficiari su oltre 24mila ammessi in graduatoria

Firenze, 18 aprile 2025 – In Toscana solo 210 persone hanno finora beneficiato del bonus psicologo, introdotto per per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia. Gli ammessi nella graduatoria regionale 2024 sono 24.367.

Questo significa che la platea dei beneficiari è pari allo 0,86% delle richieste accolte e allo 0,0057% rispetto al totale della popolazione regionale.

Un numero che non può che sollevare interrogativi sull’efficacia e sulla reale accessibilità (e forse anche della necessità) di uno strumento nato per sostenere chi ha bisogno di supporto psicologico.

L’Inps ha comunicato che, a partire dal 15 aprile 2025, a seguito dei 5 milioni di euro aggiuntivi stanziati per il bonus, ai quali si sommano le risorse non utilizzate alla scadenza del 7 aprile scorso, provvederà allo scorrimento delle graduatorie regionali e delle province autonome. Se si accede alla propria area riservata per verificare eventuali aggiornamenti nello stato della propria domanda, si legge, testualmente, che: “L’ultima domanda accolta nella graduatoria della regione Toscana ha un valore Isee di 0,00 euro e corrisponde alla posizione 210 su 24.367”.

In altre parole, ad aver effettivamente ricevuto il bonus sono state pochissime persone. Eppure, il contributo era stato pensato per coprire una platea ben più ampia, includendo, se le risorse fossero state adeguate, chi ha un Isee fino a 50mila euro.

Chi ha un Isee pari a zero?

Un Isee pari a zero euro indica l’assenza totale di reddito e patrimonio. Possono trovarsi in questa condizione, ad esempio, disoccupati senza alcuna indennità, cittadini già in carico ai servizi sociali, stranieri appena arrivati in Italia senza redditi registrati o studenti che si dichiarano autonomi, ma non percepiscono alcun introito.

Tutti (o quasi) soggetti che, in teoria, dovrebbero già avere accesso gratuito ai servizi di supporto (anche psicologico) offerti dal sistema sanitario pubblico: consultori familiari, centri di salute mentale, sportelli comunali o scolastici.

Come funziona il bonus psicologo

Dal 2025 il bonus psicologo è diventato strutturale, con uno stanziamento di 9,5 milioni di euro all’anno a livello nazionale. È una misura una tantum, destinata a sostenere il costo di sedute di psicoterapia con professionisti iscritti all’albo. L’importo viene erogato direttamente allo psicologo tramite un codice univoco assegnato dall’Inps.​

L’ammontare varia in base all’Isee:​

Fino a 15mila euro: importo massimo del contributo 1.500 euro

Tra 15mila e 30mila euro: massimo 1.000 euro

Tra 30mila e 50mila euro: massimo 500 euro​

Per il momento resta valida la graduatoria del 2024 e quindi per accedere eventualmente a queste nuove risorse non è necessario presentare la domanda.