Vittima dei bulli, studentessa salvata a scuola

Massa, 13 aprile 2025 – Non reggeva più le prese in giro e una mattina come tante ha tentato di commettere l’estremo gesto. La fortuna ha voluto che ci fosse nelle vicinanze una compagna che l’ha afferrata per la maglia, in attesa che arrivasse uno dei professori per metterla definitivamente in salvo. Un racconto che poteva assumere i risvolti della tragedia quello che si è vissuto l’altra mattina in una delle scuole della provincia apuana. Visibilmente scossi i compagni di scuola della giovane, adesso presi in carico dal team di psicologi della scuola, che saranno ora chiamati a far comprendere ai giovani quanto accaduto alla loro compagna.

Poco dopo l’accaduto sono arrivati i carabinieri. Su quanto accaduto, ovviamente, c’è il massimo riserbo. I militari stanno ricostruendo la vicenda, anche per comprendere bene di che caratura sono le offese che sostengono un presunto bullismo alla quale la ragazzina minorenne sarebbe stata costretta. La giovane, ormai stanca di continui attacchi verbali, avrebbe deciso di gettarsi dalla finestra, ma una delle compagne, una volta vista la ragazzina con una parte del corpo oltre il parapetto, si è lanciata per salvarla. Poi le urla per far arrivare i professori. Uno di loro si è immediatamente avvicinato e ha aiutato la compagna della giovane del disperato, ma riuscito, salvataggio.