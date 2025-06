Da Intesa Sanpaolo 10 miliardi di credito per agroalimentare, opportunità per la Toscana

Firenze, 7 giugno 2025 - Intesa Sanpaolo stanzia nuovo credito per 10 miliardi di euro per le filiere del made in Italy agroalimentare, di cui 1,5 miliardi di euro per la sola filiera vitivinicola, nell'ambito dei 410 miliardi di euro previsti dal gruppo a sostegno delle iniziative collegate al Pnrr. L'iniziativa è stata annunciata nel corso della prima tappa a Firenze di Agri-Talk, la nuova iniziativa avviata da Intesa Sanpaolo questa strategia di sviluppo. Si tratta di una grande opportunità per la Toscana, una delle regioni più attive – insieme ad esempio all'Emilia Romagna – sull'agroalimentare. L'iniziativa è voluta dalla Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese che, grazie all'azione capillare della Direzione Agribusiness, sostiene uno dei settori capace nel complesso di rappresentare il 4,1% del valore aggiunto dell'intera economia italiana, pari nel 2024 a 81 miliardi di euro, di cui 44 miliardi generati dal settore agricolo e 37 miliardi dall'industrie alimentari, delle bevande e del tabacco.

"Con il nuovo intervento da 10 miliardi di euro sosteniamo l'economia italiana attraverso le filiere agroalimentari, che esprimono valore e tipicità assolute del made in Italy", spiega Massimiliano Cattozzi, responsabile direzione Agribusiness della Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo. "Oggi - aggiunge - è necessario elaborare nuove strategie ed accelerare gli investimenti per consolidare il posizionamento competitivo. Il nostro obiettivo è offrire risposte concrete in un contesto complesso segnato da cambiamento climatico, nuove abitudini di consumo e innovazione. Un impegno testimoniato dagli oltre 11 miliardi di euro erogati al comparto dal 2020 e dalle competenze specialistiche e trasversali del Gruppo".

In termini di occupazione, secondo l'analisi di Intesa Sanpaolo, l'agroalimentare italiano impiega 1 milione e 430mila addetti, il 5,4% del totale nazionale. L'export del settore ha toccato i 67,5 miliardi di euro nel 2024, un risultato storico mai raggiunto prima in aumento dell'8,3% rispetto al 2023 e il dato provvisorio delle esportazioni basato sui primi 2 mesi del 2025 si attesta intorno ai 11,5 miliardi di euro, di cui 1,7 prodotti agricoli (+7,3%) e 9,8 miliardi per i prodotti alimentari, delle bevande e del tabacco (+4,9%).