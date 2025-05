Unicredit fa il punto sui dati dell’agrifood

PECCIOLI (Pisa)

L’agrifood si conferma uno dei comparti produttivi più rilevanti dell’economia nazionale e la Toscana si distingue come una realtà d’eccellenza. Con oltre 54 mila imprese attive nella filiera agroalimentare – di cui 51 mila agricole e quasi 3 mila dedicate alla trasformazione industriale – la regione genera un valore della produzione di circa 10,5 miliardi di euro, pari al 4% del totale nazionale. Il settore occupa più di 84 mila addetti e si caratterizza per un’elevata specializzazione e una spiccata vocazione all’export. L’agrifood toscano è riconosciuto per l’alta presenza di prodotti DOP, IGP e biologici e guida a livello nazionale il settore degli agriturismi (oltre 5 mila) che integrano esperienze educative e culturali per diversificare i redditi e aumentare la resilienza delle aziende.

Per fare il punto sulla situazione UniCredit, con Allianz Trade, ha organizzato un nuovo Forum delle Economie dedicato al comparto agroalimentare toscano. L’incontro, realizzato a Peccioli (Pisa), all’Incubatore Di Impresa, è stato aperto dai saluti di Renzo Macelloni, sindaco di Peccioli (foto); Andrea Benigni, Responsabile Vendite Allianz Trade in Italia; e Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit. Subito dopo, Giampaolo Morittu, Senior Specialist Prometeia, ha parlato di "Scenari e conflitti globali, le sfide per l’export della Filiera Agrifood", commentando i risultati del focus condotto sul comparto in Toscana. Alessandro Tosi, Referente Agribusiness Corporate Italy UniCredit, ha quindi illustrato le principali soluzioni per il sostegno finanziario dedicato alle imprese del settore; e Patrizia Di Giulio, Credit Account Manager Allianz Trade, è intervenuta sui temi "Tendenze macroeconomiche e rischi d’insolvenza". L’iniziativa è stata arricchita da una tavola rotonda sul tema “I fattori di crescita dell’Agrifood, Internazionalizzazione e Innovazione. Riflessioni sul futuro prossimo".