Tessile, Prato capitale d’Europa. Il distretto si candida a modello

Prato e il suo distretto si candidano a diventare un modello per le politiche europee sul tessile. Un obiettivo ambizioso di Comune, associazioni di categoria e organizzazioni sindacali che scaturisce da un dato inconfutabile: Prato è la capitale mondiale del cardato riciclato (ne produce l’80%) e il primo distretto tessile d’Europa.

Una rivendicazione che fa dire a Prato di volere incidere sulle grandi scelte in Europa relative a sostenibilità, innovazione ed economia circolare e di volere essere protagonista nello scrivere una normativa che aiuti il settore tessile ad essere sostenibile. Come mettere a segno questo obiettivo? Unendo le forze e dando vita ad un progetto "Prato Textile District", ideato dal Tavolo del distretto composto da Comune di Prato, Confindustria Toscana Nord, Cna Toscana Centro, Confartigianato imprese Prato, Cgil, Cisl e Uil.

E’ il fil rouge che tiene unito un percorso in quattro tappe: la prima è il 27 e 28 maggio quando al Museo del tessuto si svolge "Prato Textile District Days", una due giorni di confronto per tracciare un percorso strategico per le sfide di filiera. Il percorso troverà seguito a Bruxelles il 3 giugno: allora il distretto sarà al Parlamento Europeo con "Prato Textile District: Identity, Innovation, Sustainability", opportunità per influenzare le decisioni europee su ecodesign, responsabilità estesa del produttore (EPR) e passaporto digitale dei prodotti tessili. Sempre a Bruxelles, dal 4 al 5 giugno, è prevista la partecipazione con uno stand alla "Textile Recycling Expo", prima fiera europea dedicata al riciclo tessile.

In autunno, a Rimini (4-7 novembre) la partecipazione ad Ecomondo, fiera leader in Europa per la transizione ecologica, con "Prato Textile District". La due giorni pratese, organizzata in collaborazione col Museo del Tessuto, col contributo di Consorzio Progetto Acqua e media partner QN-La Nazione, è un momento fondativo per un percorso di azione collettiva sul presente e il futuro del comparto tessile-abbigliamento.

"Così possiamo raccontare il distretto – dice la sindaca Ilaria Bugetti – e guardare al futuro. Vogliamo affrontare temi fondamentali come sostenibilità e innovazione, mantenendo l’elevata qualità delle aziende locali. Sebbene non possiamo modificare le dinamiche economiche globali, possiamo decidere come intervenire per trasformare il modo di fare impresa. Una crisi strutturale come l’attuale ci ha messo di fronte a due strade: soccombere o provare a reinventarci. Abbiamo scelto la seconda". Giornate di confronto durante le quali dice l’assessora Benedetta Squittieri "sarà presentata la piattaforma SicurFad, realizzata dal Tavolo del distretto per la sicurezza sui luoghi di lavoro grazie a parte del contributo straordinario di 10 milioni di euro del governo Draghi".

Sara Bessi