Lo psicologo on the road piace a grandi e piccini. Domani torna in strada

Piace anche a Bagno a Ripoli l’idea dello psicologo che riceve "on the road". La prima tappa dello studio itinerante ha registrato adesioni e curiosità: in tanti sono saliti sul camper che ha sostato nel cuore di Grassina per parlare per mezz’ora con gli psicologi. Un incontro gratuito, aperto a tutti i cittadini dai 5 anni in su e che domani sarà di nuovo per strada in largo Emanuela Loi nel capoluogo, dalle 9 alle 13. L’iniziativa è un’idea dello psicologo e psicoterapeuta Maurizio Cinquini (in foto) di Studiopsichefirenze, sperimentata con successo (e col tutto esaurito in ogni tappa) nel Comune di Figline e Incisa, poi esportata nel Valdarno e ora adottata anche dal Comune di Bagno a Ripoli con la Società della Salute. Gli incontri ripolesi, per ora, saranno in totale 16 da qui fino a fine giugno nelle tre principali frazioni del territorio.

Per due volte "Psicologo on the road" farà sosta alla scuola superiore Gobetti Volta (il 5 e il 12 maggio) con incontri dedicati ai soli studenti e alla comunità scolastica; il 3 maggio invece il camper sarà ospitato alla biblioteca comunale di Ponte a Niccheri dalle 15 alle 19. Lo psicologo lavorerà anche "by night" il 9 maggio: col suo studio mobile sarà disponibile per la nottata nei pressi di piazza Peruzzi all’Antella, vicino alla biblioteca. Ogni utente potrà usufruire gratuitamente fino a un massimo di 5 colloqui della durata di 30 minuti ciascuno. È possibile presentarsi direttamente o prenotare in anticipo chiamando i numeri 320.0978601 o 338.9561506. Per i minori, serve l’autorizzazione scritta dei genitori.

Manu.Pla.