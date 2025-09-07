Detenuta di 26 anni si toglie la vita nel carcere di Sollicciano

Firenze, 7 settembre 2025 – Una detenuta di origini rumene di soli 26 anni si è tolta la vita impiccandosi all'alba nella sua cella del carcere fiorentino di Sollicciano, sarebbe stata scarcerata fra circa un anno.

A nulla sono valsi i soccorsi della Polizia penitenziaria e dei sanitari. Sale così a 60 la tragica conta dei reclusi che si sono suicidati nel 2025, la quarta donna, cui bisogna aggiungere un uomo sottoposto a misura di sicurezza in una Rems e ben tre operatori. Peraltro, proprio ieri le recluse della sezione femminile avevano appiccato un incendio e 8 agenti erano rimaste intossicate.

"Tutto ciò a ulteriore testimonianza del fatto che non c'è pace nelle prigioni, ormai generatrici di morte, per reclusi e lavoratori, ben al di là della narrazione governativa". Lo afferma Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa (Polizia Penitenziaria).

"A Sollicciano sono complessivamente 'stoccati' 565 detenuti, di cui 73 donne, in 358 posti disponibili (+158%), peraltro gestiti da meno di 400 agenti, quando ne servirebbero minimo 622 (-36%), per di più da molti mesi non vi è assegnato neppure un direttore titolare, al netto dell'encomiabile impegno dell'attuale incaricata, che però non ha né la qualificazione né l'esperienza per poter adeguatamente gestire un penitenziario come quello del capoluogo toscano, la cui struttura peraltro è da anni decadente e invivibile, tanto che a detta di molti andrebbe demolita. A farne le spese, palesemente, non solo i detenuti, ma anche gli operatori, in primis quelli del Corpo di polizia penitenziaria, i quali continuano a scontare le pene dell'inferno per la sola colpa di servire uno Stato che si dimostra patrigno e 'caporale'", aggiunge il Segretario della Uilpa.