Alluvione, la Toscana piange i morti e conta i danni. “Mai così dal ‘66”

05:00

La conta dei danni: "Stanziare 250 milioni"

"Ora è il momento della conta dei danni, di aiutare gli ospedali, le attività produttive, le case, le famiglie, però tra pochi giorni la legge di Bilancio partirà dal Senato che è l'unico ramo del Parlamento che la può modificare. Noi dovremo fare in modo che in Bilancio ci sia uno stanziamento straordinario di almeno 250 milioni. Mi dicevano in Regione che siamo a 150 milioni di danni per le infrastrutture e 100 per i privati". Lo ha detto il senatore del Pd, Dario Parrini