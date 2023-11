Meteo Toscana, scatta evacuazione precauzionale di famiglie in zone già colpite

Prato, 4 novembre 2023 – Evacuazione precauzionale di case in zone già colpite dall’alluvione: ne hanno parlato il presidente della Regione Eugenio Giani e il capo della Protezione Civile Curcio nel punto stampa con i giornalisti in merito alla grave ondata di maltempo in Toscana.

Esondazione a Bagnolo, frazione di Montemurlo (Foto Attalmi)

C’è una nuova allerta meteo arancione per possibili piogge forti e questo ha portato le autorità a decidere appunto di far uscire dalle proprie abitazioni alcune famiglie in via precauzionale. Là dove gli argini dei fiumi sono deboli perché hanno già avuto rotture nelle scorse ore.

"A scopo precauzionale – dice il presidente della Regione Eugenio Giani – verranno evacuate nelle prossime ore con i Sindaci dei Comuni coinvolti di Montale, Montemurlo e Prato alcune abitazioni nelle aree in corrispondenza delle rotture del torrente Agna e del torrente Bagnolo”.