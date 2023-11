Maltempo Toscana: c’è una nuova allerta arancione sabato 4 novembre

Firenze, 4 novembre 2023 – Dopo la gravissima ondata di maltempo che ha provocato morte e distruzione in Toscana nella serata del 2 novembre, adesso scatta una nuova allerta arancione a causa di possibili piogge forti.

Il rischio, spiegano le autorità, è sia idraulico (possibile innalzamento dei fiumi principali) che idrogeologico (possibile innalzamento dei fiumi minori). L’allerta parte da sabato 4 novembre alle 20 e andrà avanti fino alla mattina della domenica.

Allerta arancione in Toscana

Rischio idraulico

L’allerta arancione per rischio idraulico, quindi per pioggia che potrebbe far alzare il corso dei fiumi maggiori, riguarda principalmente Lunigiana, Garfagnana e le province di Prato e Pistoia. Scatta dalle 20 di sabato 4 novembre e finisce alle 15 di domenica 5 novembre.

Rischio idrogeologico

Il rischio idrogeologico (fiumi minori) arancione riguarda tutta la Toscana centro nord e andrà avanti dalle 20 di sabato alle 11 di domenica 5 novembre.

Mareggiate

L’allerta arancione per mareggiate riguarda l’intera costa toscana e andrà avanti dalla mezzanotte tra sabato 4 e domenica 5 alla mezzanotte tra domenica e lunedì.