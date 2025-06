Arezzo, 17 giugno 2025 – Domenica 22 giugno la giornata del Sentiero Italia con i volontari del Cai di Sansepo lcr o e Arezzo

Dimostrazione aperta a tutti su come si mantengono i tracciati. Ogni anno il Cai al lavoro su duemila km di percorsi

Il Sentiero Italia è uno dei progetti più ambiziosi e affascinanti nel panorama dell’escursionismo italiano. Un percorso che attraversa l’intera Penisola, ottomila chilometri dalla Sicilia alle Alpi, nato grazie al supporto delle numerose sezioni del Club Alpino Italiano, istituzione storica che da oltre un secolo si dedica alla promozione della cultura montana e alla tutela dell’ambiente alpino e appenninico.

E ogni anno si tiene la giornata dedicata al tratto aretino del “Sentiero Italia Cai”, una uscita dimostrativa aperta ai soci e ai non soci che vogliono conoscere e contribuire all’attività svolta per la manutenzione dei sentieri. Giornata che si terrà domenica 22 giugno a Pratieghi per iniziativa del Cai di Sansepolcro e del Cai di Arezzo in cui si potrà vedere come si opera sul sentiero, quali sono le regole base e l’uso degli attrezzi e del materiale, con posa in opera di pali e segnaletica verticale sui sentieri 00, 809 e 809A intorno alla Sorgente del Marecchia, in tutto dieci chilometri con un dislivello di 500 metri. E alla fine sosta al Sotto Bosco alla Svolta del Podere per una merenda.

Ma il “Sentiero Italia Cai”, come tutti gli altri sentieri del nostro territorio, ha costantemente bisogno di manutenzione e promozione. Per questo ogni sezione Cai ha un gruppo di soci operatori volontari che con decespugliatori, forbici, vernici bianche e rosse puliscono e segnano con i simboli Cai i vari percorsi. Per fare un esempio, solo ad Arezzo e provincia annualmente vengono manutenuti più di duemila chilometri di tracciati. Interventi al servizio di tutti gli escursionisti e dei numerosi gruppi trekking.

Iscrizioni alla giornata entro venerdì 20 giugno a Sansepolcro all'edicola Arcadia di Viale Osimo a Sansepolcro e al negozio “Alpe della Luna” di Via XX settembre 122, alla sede del Cai di Arezzo in via Fabio Filzi 28/2. Ritrovo per i partecipanti a Sansepolcro in Zona Fiumicello nello spiazzo vicino al Mobilificio Del Bene domenica 22 giugno alle 8,30 e ad Arezzo allo Stadio di Viale Gramsci alle 8.